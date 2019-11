Tausende Festnahmen bei Protesten in Chile

Santiago De Chile In Chile ist es am Rande von Massenkundgebungen erneut zu schweren Ausschreitungen sowie Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In der Hauptstadt Santiago und anderen Städten wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch insgesamt 114 Geschäfte geplündert, 30 Gebäude in Brand gesetzt und 20 Polizeireviere angegriffen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Es seien 347 Polizisten und 46 Demonstranten verletzt sowie 1020 Menschen festgenommen worden.

An den Kundgebungen am Dienstag nahmen laut Polizei insgesamt 250 000 Menschen teil, allein 80 000 in Santiago de Chile.