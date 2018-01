Santiago /Lima „Er kommt einfach nach Hause“: Mit diesen warmherzigen Worten auf großflächigen Plakaten wurde Papst Franziskus am Dienstag in Chile in Empfang genommen. Doch der Besuch wurde zum Desaster. Viele Chilenen sind enttäuscht oder verärgert. Auch mehrere Tage nach seiner Abreise aus dem Land im Süden Südamerikas reißt die Kritik nicht ab.

Für so heftigen Unmut sorgte das Eintreten des Papstes für den Bischof der südchilenischen Stadt Osorno, Juan Barros. Diesem wird vorgeworfen, Kindesmissbrauch durch den Priester und Priesterausbilder Fernando Karadima jahrelang vertuscht zu haben. Karadima wurde 2011 von einem Gericht des Vatikans schuldig gesprochen. Nach einer Umfrage des Instituts Latinobarómetro ist nach der Aufdeckung des Falls der Anteil der chilenischen Bevölkerung, die sich als katholisch bekennt, von 61 auf 36 Prozent gefallen.

Am Rande eines Gottesdienstes hatte der Papst dennoch Bischof Barros seine Unterstützung zugesichert und die Anschuldigungen zurückgewiesen. Es gebe keine Beweise, „es sind alles Verleumdungen“. Barros selbst beteuerte seine Unschuld und dankte dem Papst für seine Unterstützung.

Opfer des Priesters werteten die Äußerungen des Papstes als demütigend. Die Glaubwürdigkeit der Opfer werde infrage gestellt, lautete die einhellige Kritik. Der Regierungsbeauftragte für die Papstreise in Chile, Benito Baranda, erklärte, Barros hätte längst das Bischofsamt aufgeben sollen. „Er hat der Kirche großen Schaden verursacht.“

Aus der Kirche kam Kritik auch am Oberhaupt. Der Bischof von Rancagua, Alejandro Goic, erklärte, bei ihm sei ein „bitterer Nachgeschmack“ zurückgeblieben, weil Barros an allen Papst-Messen in Chile teilnehmen durfte. Selbst der päpstliche Berater für Missbrauchsfälle, Kardinal Sean O’Malley aus den USA, distanzierte sich. Einige Aussagen des Papstes seien für die Opfer von sexuellem Missbrauch eine „Quelle für großen Schmerz“, erklärte er.

Die päpstliche Hilfe für Barros habe bei vielen Chilenen einen „verheerenden“ Eindruck hervorgerufen, schrieb am Ende selbst der Korrespondent des Vatikansprachrohrs Vaticannews. Zu den Gottesdiensten kamen deutlich weniger Gläubige als erwartet.

Der Skandal begleitete den Papst auf seiner gesamten Reise in Chile und drängte andere Themen wie den Konflikt mit dem Ureinwohnervolk der Mapuche in den Hintergrund. Zum Auftakt seines Besuchs hatte sich Franziskus noch für die Missbrauchsfälle entschuldigt: „Ich kann nicht anders, als den Schmerz und die Schande des immensen Schadens auszudrücken, der Kindern von Geistlichen der Kirche zugefügt wurde.“ Chilenische Opfervertreter werteten dies jedoch schon da als leere Worthülsen.

Papst Franziskus stand schon öfter in der Kritik, nicht hart genug gegen Kindesmissbrauch durchzugreifen. Zwar verurteilt er Missbrauch stets als Sünde und Teufelswerk, aber vielen fehlen die konkreten Schritte, mit denen er gegen verdächtige Kirchenmänner vorgeht. Nach dem Chile-Desaster sollte er dringend anfangen zu handeln.