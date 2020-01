Sao Paulo Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist sich bislang treu geblieben, hat an seiner Kulturkrieg-Politik festgehalten und sich mit Kritikern daheim und im Ausland angelegt – ein Ansatz, der viele seiner Unterstützer begeistert hat. Aber es gibt eine Kehrseite, und die könnte ihm im just begonnenen zweiten Amtsjahr erheblich zu schaffen machen.

Denn mit seinem anhaltend rechtspopulistischen Kurs hat der Staatschef Möglichkeiten verspielt, Verbündete zu finden und die siechende neuntgrößte Wirtschaft der Welt aufzumöbeln. Das dürfte er nur ändern können, wenn er sich mäßigt. Aber bisher deutet nichts darauf hin, dass es dazu kommt.

Als Bolsonaro am 1. Januar 2019 vereidigt wurde, war das eine dramatische Wende nach vier von der Linken gewonnenen Wahlen hintereinander. Bolsonaro wurde als Outsider Präsident, im Gefolge einer schweren Wirtschaftskrise und eines politischen Korruptionsskandals – und getragen von einer Welle populistischer Wahlsiege in anderen Teilen der Welt. Er versprach, die sozialistische Ideologie zu bekämpfen, Korruption im Land auszurotten und gegen Kriminalität vorzugehen.

„Die Regierung hat sich geändert. Heute haben wir einen Präsidenten, der Familien hochhält, den Willen seines Volks respektiert, sein Militär würdigt und an Gott glaubt“, zog Bolsonaro kurz vor Weihnachten in einer Rede an die Nation Bilanz. Tatsächlich fühlen sich viele im Land heute diskriminiert – etwa dadurch, dass der Menschenrechtsschutz für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender aufgeweicht wurde.

Doch Bolsonaros Fokus auf eine stark rechts ausgerichtete kulturelle Agenda führte zu inneren Kämpfen in der Regierung und erodierte seine Unterstützung im Kongress. Während US-Präsident Donald Trump, mit dem er oft verglichen wird, seinen Einfluss auf seine Republikanische Partei zementiert hat, stritt sich Bolsonaro ständig mit den Führungspersonen seiner eigenen Partei, die er dann im November verließ.

Damit steht er praktisch isoliert da, bis es ihm gelingt, seine neue Partei Aliança Pelo Brasil (Allianz für Brasilien) auf die Beine zu stellen. „Bolsonaro begann 2019 (...) auf positivem Territorium, aber er wird sein zweites Jahr auf negativem beginnen“, sagt Carlos Melo, ein Politikwissenschaftler an der Insper-Universität in São Paulo. „Er wird unter (...) Druck stehen.“

Das heißt vor allem: Er braucht Verbündete im Kongress, um seine kulturelle Agenda durchzubringen. Und: Viele Landsleute warten sehnsüchtig auf eine Belebung der dahindümpelnden Wirtschaft.