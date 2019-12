Frage: Sie sind seit knapp drei Wochen im Amt als SPD-Vorsitzende. Wie war ihr Start?

Esken: Ziemlich rasant. Zwischen dem Ergebnis des Mitglieder-Votums und dem Bundesparteitag waren nur wenige Tage Zeit: Da gab es kein Durchschnaufen. Jetzt sind wir aber im Willy-Brandt-Haus angekommen und die Arbeit kann richtig losgehen.

Frage: Glaubt man den Umfragen, traut ihnen die Mehrheit der Deutschen den Job gar nicht zu. Fühlen Sie sich unterschätzt?

Walter-Borjans: Was wir tatsächlich durchsetzen und auf den Weg bringen, lässt sich nun mal nicht in wenigen Tagen zeigen. Ein paar Akzente haben wir aber schon jetzt deutlich machen können. Esken: Viele Menschen kennen uns noch nicht und können noch nicht einschätzen, was sie uns zutrauen oder was nicht. Das ist etwas anderes, als wenn wir schon seit Jahrzehnten auf der bundespolitischen Bühne unterwegs gewesen wären. Ich glaube aber, dass gerade darin eine große Chance liegt – die Mitglieder der SPD haben das zumindest mehrheitlich so gesehen.

Frage: Wie wollen Sie die SPD aus der Krise führen?

Esken: In der Großen Koalition hat die SPD ihre Positionen nicht glaubwürdig vertreten können, auch weil die Union an vielen Stellen auf der Bremse steht. Davor gab es eine Zeit, in der die Politik der SPD sozialdemokratische Grundhaltungen selbst infrage gestellt hat. Viele Menschen wissen deshalb gar nicht mehr, wofür die SPD eigentlich steht. Das müssen wir ändern. Wir müssen wieder erkennbar und glaubwürdig für eine solidarische Gesellschaft und für einen handlungsfähigen Staat stehen, die gemeinsam eine gerechte Zukunft gestalten. Das müssen wir im täglichen Regierungshandeln zeigen, aber auch als eigenständige politische Kraft und Gestaltungsmacht auftreten. Bei unserem Bundesparteitag haben wir genau das getan, indem wir abseits von der aktuellen Regierung wieder ganz klar definiert haben, für was die SPD steht.

Frage: Der Unternehmer Hasso Plattner hat angekündigt, Deutschland zu verlassen, sollten die SPD-Pläne zur Einführung einer Vermögensteuer umgesetzt werden. Werden die Sozialdemokraten zum Unternehmerschreck?

Walter-Borjans: Ich kenne Vermögende, Vorstände von großen Unternehmen und Mittelständler, die sich für eine Vermögensteuer auf große Vermögen aussprechen. Es gibt aber auch diejenigen, die meinen, wenn sich jeder der Nächste ist, ist an alle gedacht. Das nützt aber am Ende niemandem.

Frage: Wie sehen Ihre Pläne für eine Vermögensteuer aus?

Walter-Borjans: Schon die Vermögensteuer, die 1997 ausgesetzt worden ist, hat selbst Menschen mit höheren Einkommen nie etwas abverlangt. Es ging immer um richtig hohe Vermögen. Nach unseren Plänen sollen Vermögen bis zwei Millionen Euro steuerfrei bleiben. Bei höheren Vermögen soll es nur einen geringen Steuersatz von 1 bis 1,5 Prozent geben. Davon wäre nur ein Prozent der Bevölkerung betroffen. CDU und CSU wollen die oberen Einkommensschichten weiter entlasten. Wir wollen die wirklichen Durchschnittsverdiener entlasten: Erzieherinnen, Pflegerinnen, Paketboten und Polizisten. Sie gehören doch wohl auch zu den Leistungsträgern und sie brauchen das. Wir müssen wieder dazu kommen, dass die höchsten Einkommen und Vermögen auch prozentual den größten Anteil von ihrem Einkommen beisteuern. Das ist nicht mehr der Fall. Das müssen wir korrigieren.

Frage: Warum wollen Sie die Schwarze Null aufgeben und zur Politik der Neuverschuldung zurück?

Walter-Borjans: Wir wollen kein Investieren nach Kassenlage. Wenn die finanzielle Situation so ist, dass wir investieren können, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen, werden wir doch nicht verlangen, das zu tun. Es geht nicht darum, die Schwarze Null um jeden Preis aufzugeben. Sie ist aber auch keine heilige Kuh. Der Investitionsbedarf ist in Deutschland extrem hoch. Wir brauchen aber eine verlässliche Planungsgrundlage, zum Beispiel für die Bauwirtschaft. Wenn sich die Kassenlage verschlechtert, dürfen wir nicht wieder aufhören, zu investieren. Wir müssen mehr gegen marode Straßen, kaputte Schulen und ein rückständiges Mobilfunknetz tun. In Zeiten von Null-Zinsen dürfen wir dann nicht dringend notwendige Investitionen in die Zukunft verschieben. Da ist es bei Bedarf auch richtig, das auch mit Krediten zu finanzieren.Esken: Es wäre dringend notwendig, das Investitionsprogramm in Höhe von 45 Milliarden Euro pro Jahr noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. Eine marode Infrastruktur ist auch eine soziale Frage.

Frage: Das Klimaschutzpaket ist auf dem Weg. Reichen die Maßnahmen aus, oder muss im nächsten Jahr noch einmal etwas draufgelegt werden?

Walter-Borjans: Politik ist immer ein Fortschritt in kleinen Schritten. Wir dürfen uns aber nicht zufrieden zurücklehnen und uns auf dem ausruhen, was wir erreicht haben. Die Bedrohung des Klimas ist eine der zentralen Fragen der Menschheit. Mit dem im Bundesrat ausgehandelten Kompromiss beim Klimaschutzpaket haben wir auch auf Druck der SPD eine deutliche Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Plänen erreicht.

Frage: US-Präsident Donald Trump hat Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 verhängt. Wie sollten Europa und die Bundesregierung darauf reagieren?

Walter-Borjans: Der US-Präsident versucht, Europa wirtschaftlich zu unterwerfen. Das ist absolut indiskutabel. So geht man nicht miteinander um. Die USA haben bei Nord Stream 2 definitiv nicht mitzuentscheiden. Nord Stream 2 ist im Übrigen nur ein Strang der europäischen Energieversorgung und keine Verpflichtung, nur noch Gas aus Russland zu beziehen.Esken: Diese brachiale Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird, können wir so nicht akzeptieren. Dem US-Präsidenten und seinem Botschafter in Deutschland sollte deutlich gemacht werden, dass es sich hier um innere Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland handelt. Sonst wird dieses Negativbeispiel Schule machen.