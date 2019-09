Keine Kooperation mit AfD

Sassnitz Die SPD in Sassnitz auf Rügen hat nach der Kritik an ihrer Zusammenarbeit mit der AfD in der Stadtvertretung Konsequenzen gezogen. Wie SPD-Stadtpräsident Norbert Benedict sagte, verzichte seine Fraktion auf die sieben gemeinsamen Anträge mit der AfD, zwei Wählergruppen und einem fraktionslosen Abgeordneten. Dies habe sie auch den anderen Fraktionen empfohlen. Bei der Kommunalwahl im Mai waren die Linke mit 19,9 und die CDU mit 18 Prozent stärkste Parteien geworden. Die SPD kam auf 15,5, die AfD auf 14,4 Prozent.