SPD kooperiert in Sassnitz mit AfD

Sassnitz Die SPD in Sassnitz auf Rügen sorgt innerparteilich für einen Eklat. In der Stadtvertretung arbeiten die Sozialdemokraten nach Informationen von NDR 1 Radio MV mit der AfD zusammen. Dabei sei in der SPD beschlossene Sache, dass es mit der AfD keine Kooperation geben kann, meldet der Sender auf seiner Homepage. Zusammen mit der AfD und zwei weiteren Wählergruppen wolle die SPD in der kommenden Woche gleich sieben gemeinsame Anträge durch die Stadtvertretung bringen. SPD, AfD und die Wählergruppen haben sich außerdem verabredet, um Ausschussvorsitzende zu bestimmen.