Satiriker hält sich für wichtig

Betrifft: „Böhmermann verklagt Merkel – Gedicht: Satiriker will Kanzlerin Aussage zu ’Schmähkritik’ untersagen lassen“, Meinung, 3. April

Anscheinend hält sich dieser „Satiriker“ für sehr wichtig. Vielleicht will er sich mit dieser nach meinem Empfinden absurden Klage ja auch mal wieder ins öffentliche Licht rücken? Sein „Schmähgedicht“ zu Erdogan ist schlicht und ergreifend geschmacklos, in meiner alten Heimat Ruhrpott würde man sagen „siebte Sohle“. Es ist schlimm genug, dass in den sozialen Medien oft auf übelste Art und Weise beleidigt, gehetzt und verleumdet wird. Wohin gehen wir, wenn dies auch noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geschieht? Werden Worte oder auch Musik und Kunstwerke veröffentlicht, fallen sie einer Vielzahl von Menschen anheim, die damit nicht zwangsläufig auch die Gefühle und Intentionen der Autoren verbinden – im Gegenteil: Die Interpretationen können sehr verschieden sein. Wenn ich also zum Beispiel auf dem Deich spazieren gehe und einen anderen Menschen in witziger Absicht als Schaf-ficker tituliere, muss ich damit rechnen, dass mein Gegenüber dies überhaupt nicht witzig findet, sondern sich beleidigt fühlt.

Dr. Alfred Jensen

Varel-Dangast