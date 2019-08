80 Schiffe liegen vor Hebewerk fest

Scharnebeck Bereits 80 Binnenschiffe liegen vor dem Hebewerk fest, wie Tilman Treber vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Lauenburg schätzte. Verursacht hat den Stau vor fünf Tagen ein unterspültes Wehr bei Geesthacht (Schleswig-Holstein) an der Elbe. Die gute Nachricht: Die Ausbesserungsarbeiten an dem Wehr in Geesthacht gehen dem Ende zu. Voraussichtlich ab Donnerstagmorgen könne das Schiffshebewerk wieder den Betrieb aufnehmen. Die schlechte Nachricht: Das Auflösen des Staus wird Tage dauern. Allein 64 Schiffe warten in Scharnebeck auf die Fahrt talwärts zur Elbe.