Schiffs-Stau hat sich aufgelöst

Scharnebeck Der Stau von Binnenschiffen am Schiffshebewerk Scharnebeck bei Lüneburg hat sich aufgelöst. „Wir haben wieder normalen Betrieb“, sagte Martin Köther, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSV) Uelzen, am Montag. „Der Stau ist abgebaut.“

Wegen eines Schadens am Elbe-Wehr bei Geesthacht (Schleswig-Holstein) Anfang August war der Wasserstand im Strom gesenkt worden. Deshalb hatte über Tage das Schiffshebewerk im Elbe-Seitenkanal ruhen müssen. Knapp 90 Binnenschiffe gerieten in einen Stau. Am vergangenen Donnerstag nahm der Schiffsfahrstuhl den Betrieb wieder auf. Aber weil die weitaus meisten Schiffe in Richtung Elbe geschleust werden mussten, dauerte es das ganze Wochenende, den Rückstau aufzulösen.