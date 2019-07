Schlägertrupp attackiert Hongkonger Demonstranten

Unbekannte haben in einer U-Bahnstation in Hongkong Protestierende und Pendler angegriffen. Weiß gekleidete, maskierte Angreifer schlugen mit Regenschirmen und mit Stöcken auf die Menschen ein, mindestens 45 wurden dabei laut Angaben der Behörden verletzt. Augenzeugen vermuteten, dass chinesische Triaden hinter dem Angriff steckten. Hunderttausende Hongkonger hatten am Sonntag erneut gegen die Regierung und gegen die Polizei demonstriert. Ausgelöst wurde der Protest in der chinesischen Sonderverwaltungszone wegen eines Auslieferungsgesetztes, das inzwischen zwar auf Eis gelegt, aber nicht formell zurückgezogen wurde. Der Widerstand dagegen ist unter den sieben Millionen Hongkongern groß, weil Chinas Justiz nicht unabhängig ist und als Werkzeug der politischen Verfolgung dient. dpa-BILD: