Schleswig Der Fall des in Deutschland festgenommenen katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont sorgt weiter für Turbulenzen. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Neumünster, den 55-Jährigen vorerst weiter in Schleswig-Holstein festzuhalten, sind nun Staatsanwaltschaft und Oberlandesgericht am Zug. Laut Nachrichtenagentur dpa fällt die Generalstaatsanwaltschaft aber frühestens an diesem Mittwoch eine Entscheidung über einen Antrag auf Auslieferungshaft. Derzeit werde geprüft, „ob und und wann“ ein Antrag auf Auslieferungshaft beim zuständigen Oberlandesgericht gestellt werde, sagte eine Sprecherin. „Ich glaube aber nicht, dass das OLG noch eine Entscheidung fällt vor Ostern.“ Die Staatsanwälte befänden sich noch „ganz am Anfang der Prüfung“. In deren Verlauf seien gegebenenfalls auch Einwendungen der Rechtsanwälte des Politikers zu prüfen sowie gegebenenfalls etwaige weitere Informationen bei den spanischen Behörden einzuholen. Das Amtsgericht Neumünster hatte am Montagabend entschieden, dass Puigdemont im Gewahrsam bleibt.