Erneut Unfall mit einer Kutsche

Schneverdingen In der Lüneburger Heide ist erneut eine Kutsche bei einem Ausflug umgekippt. Eine 79-Jährige wurde dabei am Donnerstag in Schneverdingen laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Fünf weitere Senioren wurden schwer verletzt, zwölf leicht. Die Kutsche habe auf einem Gefälle zu viel Fahrt aufgenommen und sei dann umgekippt, nachdem sie über einen Findling gefahren sei. Bei einem ähnlichen Unfall in der Nähe von Egestorf war vermutlich eine defekt Bremse die Ursache.