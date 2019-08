Seniorin nicht mehr in Lebensgefahr

Schneverdingen Nach einem Kutschenunfall in der Lüneburger Heide schwebt eine schwer verletzte Frau nach Polizeiangaben nicht mehr in Lebensgefahr. Die 79-Jährige war in eine Hamburger Klinik geflogen worden. Bei dem Unfall in Schneverdingen wurden fünf weitere Senioren schwer und zwölf leicht verletzt. Über ihren Zustand lägen derzeit keine Angaben vor. Unfallursache war vermutlich ein technischer Defekt. Das Unglück hatte sich am Donnerstag ereignet. Die Kutsche war auf einem Gefälle zu schnell geworden, hatte einen Findling überfahren und war umgekippt.