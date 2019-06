30 neue Hinweise nach „Aktenzeichen“

Schöningen Nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ über einen Überfall auf ein Ehepaar im Kreis Helmstedt haben die Ermittler 30 Hinweise erhalten. „Es wird dauern, bis wir die Angaben überprüft haben“, sagte ein Sprecher der Wolfsburger Polizei am Donnerstag. Erst dann lasse sich sagen, ob sich Ermittlungsansätze ergeben. Bei der Tat am 10. September drangen Männer in das Haus in Schöningen ein. Sie erbeuteten Schmuck, Uhren, Kameras, Computer und Ausweispapiere und sperrten das Paar im Keller ein. Die Hilferufe wurden erst am nächsten Morgen von Beschäftigten auf einer nahen Baustelle gehört.