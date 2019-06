Überfall Thema bei „Aktenzeichen XY“

Schöningen Neun Monate nach einem brutalen Überfall auf ein Ehepaar im Kreis Helmstedt wird der Fall am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise auf die Täter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Tat am 10. September drangen maskierte Männer durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus in Schöningen ein. Sie hatten die Eheleute angegriffen, als diese ins Bett gehen wollten. Die Täter erbeuteten Schmuck, Uhren, Kameras, Computer und Ausweispapiere. Die Hilferufe der Opfer wurden erst am nächsten Morgen von Beschäftigten auf einer Baustelle gehört.