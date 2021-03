Kitas öffnen ab Montag für alle Kinder: Niedersachsen schickt weitere Schulklassen in Wechselunterricht

Hannover Die Schulen in Niedersachsen weiten ihren Betrieb ab dem 15. März wieder aus: Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling und kehren im Wechselmodell (Szenario B) in den Präsenzunterricht zurück, wie das Kultusministerium am Donnerstag mitteilte. Dasselbe gilt für Berufseinstiegsschulen sowie bestimmte Berufsschulklassen (Jugendliche mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf) und Förderschulen (Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung sowie Hören und Sehen).

Ab Montag, 22. März, sollen dann alle Schulen und Schuljahrgänge in das Szenario B wechseln.

Im Unterricht ab Klasse 5 müssen zudem bereits ab Montag, 8. März, auch am Platz Masken getragen werden. In Niedersachsen befinden sich zurzeit bereits die Grundschulklassen 1 bis 4 sowie die Abschlussklassen im wechselnden Präsenzunterricht.

Auch an den Kitas wird sich etwas ändern: Ab kommendem Montag werden diese wieder in den Regelbetrieb gehen, allerdings mit Einschränkungen: Zwar sollen alle Kinder mit einem Kita-Platz betreut werden, nicht erlaubt sind jedoch offene Gruppen oder eine Mischung von Gruppen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit.