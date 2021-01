Land muss nun einlenken: Niedersachsen setzt Präsenzpflicht an Schulen aus

Hannover Bislang hat Niedersachsen einen eigenen Kurs bei den Corona-Regeln für Schulen gefahren und Präsenzunterricht ermöglicht. Nun hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) auf die neuen Beschlüsse von Bund und Ländern am Dienstagabend reagiert.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen haben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) verkündet, die Präsenzpflicht auch für Grundschülerinnen und Grundschüler sowie Abschlussklassen auszusetzen. Seit Anfang dieser Woche gilt für diese Gruppen das sogenannte Szenario B: ein Teil der Klasse wird in der Schule im Präsenzunterricht unterrichtet, der andere Teil zuhause per Fernunterricht. Nach der neuen Regelung dürfen Eltern dieser Schülerinnen und Schüler bis zum 15. Februar selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zum Präsenzunterricht in die Schulen schicken.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz von Kultusminister Tonne und Ministerpräsident Weil hier im Livestream: