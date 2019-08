Schwarzburg Der Urlaub eines Staatsoberhauptes hat dem kleinen Ort Schwarzburg in Thüringen seinen Platz in der Geschichte verschafft. 60 Kilometer entfernt von Weimar, wo die Nationalversammlung der ersten deutschen Demokratie tagte, setzte Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) am 11. August 1919 seine Unterschrift unter die Weimarer Verfassung. Genau 100 Jahre später, an diesem Sonntag, würdigt ein Verfassungsfest auf Schloss Schwarzburg das Ereignis, das aus Sicht der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Wahrnehmung der Weimarer Republik immer im Schatten stand.

„Überregional ist es heute kaum bekannt, dass die Weimarer Verfassung nicht in Weimar, sondern in Schwarzburg unterzeichnet wurde“, sagt Irina Mohr, die das Thüringer Büro der SPD-Parteistiftung leitet. Dabei steht auf der Verfassungsurkunde, die Friedrich Ebert (1871-1925) signierte, in gut lesbarer Handschrift „Schwarzburg“ als Ortsangabe.

Nach unruhigen Monaten 1918/19 mit Novemberrevolution, Kaisersturz, Kämpfen in Berlin und Wahlen zur Nationalversammlung war der gesundheitlich angeschlagene Politiker am 29. Juli 1919 hier mit seiner Frau Louise zur Erholung eingetroffen. Derweil arbeiteten die Abgeordneten der Nationalversammlung mit Hochdruck an der Reichsverfassung, die am 31. Juli 1919 beschlossen wurde.

Der genaue Unterschriftsort in Schwarzburg ist unbekannt, wie auch der Grund, warum es Ebert ausgerechnet dorthin in den Urlaub zog. „Schwarzburg war damals schon ein anerkannter Luftkurort“, sagt Frank Otto, der ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeister der heute knapp 600 Einwohner zählenden Gemeinde. Von Weimar aus war Ebert zudem für die Regierungsmitglieder relativ schnell erreichbar. Fotos zeigen den berühmten Urlauber vor dem Hotel „Weißer Hirsch“ oder beim Spaziergang auf der Terrasse von Schloss Schwarzburg, von der er herab ins wildromantische Schwarzatal – heute Teil des Naturparks Thüringer Wald – blickt.

In dem Ort mit einer Handvoll Hotels und Pensionen, einigen Privatvermietern, einer Jugendherberge und einem halben Dutzend Handwerksbetrieben ist das erste demokratisch gewählte deutsche Staatsoberhaupt allgegenwärtig. Ein Platz ist nach Ebert benannt, ein Gedenkstein auf der Schlossterrasse erinnert an ihn, ein Hotel nimmt die Unterzeichnung mit einer Tafel an der Fassade für sich in Beschlag. Ebert hatte in dem Haus „SchwarzaBurg“ mit seiner Familie gewohnt.

„Ebert gehört einfach zu Schwarzburg“, sagt Otto. Das zeige auch das Interesse der Einheimischen am bevorstehenden Verfassungsfest mit Diskussionsrunden, Schlossführungen, Fahrrad- und Oldtimertouren von Weimar nach Schwarzburg. „Die Menschen sind schon stolz auf diese Geschichte“, sagt Michael Baum, der Vorsitzende des Schloss-Fördervereins.