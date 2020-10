Gegen Schweinestau in Niedersachsen: Jetzt darf auch an Sonn- und Feiertagen geschlachtet werden

Hannover Von sofort an ist Schlachthöfen in Niedersachsen gestattet, an Sonn- und Feiertagen zu schlachten. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) brachte eine entsprechende Ausnahmegenehmigung auf den Weg, wie eine Sprecherin ihres Ministeriums der NWZ auf Anfrage bestätigte. Ziel ist es, den Schweinestau in den Schlachthöfen aufzulösen. Aktuell gebe es einen Überhang von 30.000 bis 40.000 Tieren pro Woche, hieß es.

Die Ausnahmegenehmigung für Schlachtungen an Sonn- und Feiertagen müssen die Schlachthofbetreiber beim Gesundheitsministerium beantragen.