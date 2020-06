Auto rollt bei Nienburg in Weser

Schweringen Bei Fotoaufnahmen ist einem 18-Jährigen in Schweringen bei Nienburg sein Wagen in die Weser gerollt und untergegangen. Der junge Mann hatte offensichtlich die Handbremse nicht angezogen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Einsatzkräfte konnten den Wagen zunächst nicht bergen. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen eines Polizeisprechers auf 8000 Euro. Es müsse nun auch untersucht werden, ob der Wagen bei dem Unfall die Weser verschmutzt habe.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen