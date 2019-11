Schwieriger Spagat

Wenn Menschen fürchten müssen, aufgrund zu hoher Mieten in die Armut abzurutschen oder aus ihrem Umfeld verdrängt zu werden, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Selbstregulierungskräfte des Marktes nicht mehr greifen. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, dass in einem solchen Fall der Staat einschreiten muss. Dies ist auf dem Wohnungsmarkt der Fall. Die Nachfrage nach Wohnraum in Städten steigt, der Bau neuer Wohnungen kann nicht Schritt halten. Bei einem freien Markt würde der Preis immer weiter steigen. Zudem ist die Fläche einer Stadt begrenzt. Solange sich diese Rahmenbedingungen nicht ändern, ist der Staat gefordert.

Schwarz-Weiß-Bilder von „Miet-Haien“ und „Sozialistischer Wohnungspolitik“ sind nicht zielführend. Helfen würde dagegen ein Abbau der Bürokratie, um schneller neue Wohnungen zu schaffen. Die Lösung liegt jedoch nicht allein im Bau neuer Wohnungen: Sie müssen auch bezahlbar sein. Wohnungsbauförderung und Sozialwohnungen seien hier als Instrumente genannt, Ultima Ratio ist ein vorübergehender Mietendeckel wie in Berlin. Die Entscheidungsträger stehen vor einem schwierigen Spagat: Einerseits müssen Anreize für den Bau von Immobilien geschaffen werden, die sich auch rentieren. Andererseits darf Wohnraum nicht zum Spekulationsobjekt werden.

