Seehofers Zaudern nicht angebracht

Der Druck wirkt. Die Kanzlerin macht die Grenzöffnungen zur Chefsache und bringt Bewegung in die Sache. Selbst immer mehr Unionsabgeordnete drängen darauf, die

Beschränkungen wieder aufzuheben. Bundesinnenminister Horst Seehofer wird seinen Widerstand aufgeben müssen,

bereitet schrittweise Lockerungen vor. Spätestens Mitte Juni soll die Freizügigkeit wieder gelten, so der Plan von Angela Merkel, dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz und Frankreichs Präsident Emanuel Macron. Eine gute Nachricht für Europa, die Grenzregionen und womöglich auch mit Blick auf den Sommerurlaub.

Seehofers Lockdown an den Grenzen überzeugt nicht mehr. Zuletzt wirkten seine Entscheidungen wie die Ausnahmeregelung am Sonntag wie ein Gnadenakt. Für den Besuch zum Muttertag hatte der Innenminister die geschlossenen Grenzen für einen kleinen zeitlichen Spalt geöffnet und Durchlass gewährt. Doch warum gehen nur am Muttertag die Schlagbäume hoch? Der Druck auf den CSU-Politiker wächst, bleibender Schaden im Verhältnis mit den Nachbarn droht.

An der deutsch-französischen Grenze etwa wird bereits von Anfeindungen berichtet. Und angesichts einer entspannteren Infektionslage wird es höchste Zeit, zu lockern und zu öffnen. Das gilt jetzt auch für die Quarantäne-Regelung für Rückkehrer, die die Justiz bereits teilweise kassiert. Hier dürfen Regionen nicht weiter voneinander getrennt werden, die über Jahrzehnte zusammengewachsen sind.

Eine abermalige Verlängerung der Grenzschließungen wäre nicht zu vermitteln. Im Einzelfall bei erneut steigenden Infektionszahlen könnte regional unterschiedlich reagiert werden, statt weiterhin ganze Landesgrenzen dicht zu machen.

