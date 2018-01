Seeon Ganz großer Bahnhof für Viktor Orban im oberbayerischen Kloster Seeon. Warmherzige Begrüßung durch CSU-Chef Horst Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Händeschütteln unter strahlend blauem Himmel vor den Klostertürmen, dann geht es in Klausur. Ungarns umstrittener Regierungschef als Stargast der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag – mal wieder, es ist das fünfte CSU-Orban-Treffen in drei Jahren.

Dreieinhalb Stunden später treten die drei wieder in den Klosterhof, und Orban nutzt die Bühne, um ordentlich vom Leder zu ziehen gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ihre Flüchtlingspolitik sei „zum Demokratieproblem“ geworden, einige Regierungen hätten gemacht, „was das Volk nicht wollte“. Dabei sei der Volkswille eindeutig: „Keine Terrorgefahr, Sicherheit, geschützte Grenzen, Abschiebungen derjenigen, die kein Bleiberecht haben.“ 2018 werde das Jahr „der Wiederherstellung des Volkswillens“, ruft er die Abschottung zum europäischen Ziel aus. Er selbst habe längst die Grenzen geschlossen, als anderswo noch „Chaos und Rechtswidrigkeit gefeiert wurden“.

Schallende Ohrfeige für Merkel, der Gast aus Ungarn als Lautsprecher für das, was sich Seehofer selbst nicht mehr auszusprechen wagt, seitdem der Burgfrieden geschlossen wurde. Während Orbans Merkel-Schelte stehen Seehofer und Dobrindt mit spitzbübischen Mienen daneben. Die Kritik aus Brüssel am Demokratie-Abbau in Budapest? „Unser Freund Viktor Orban“ stehe „zweifelsfrei auf einem rechtsstaatlichen Boden“, stellt sich Seehofer schützend vor Orban und sagt: „Die Pressekonferenz ist beendet“ – ohne eine einzige Frage zuzulassen.

Orbans Seeon-Auftritt ist eine harte Nuss für Merkel, aber auch für die SPD, für die Orban wegen der Verweigerung europäischer Solidarität und der Beschneidung der Demokratie eine Reizfigur ist. Eine „gefährliche Logik“ wirft SPD-Chef Martin Schulz dem Ungarn wegen dessen Verweigerungshaltung vor, verlangte von Seehofer, Orban „ganz klare Grenzen“ aufzuzeigen. Stattdessen zelebriert die CSU die Verbrüderung mit Orban. Orban selbst spricht von einer „einzigartigen Waffenbrüderschaft“ mit den Bayern.

Friedenssignale an die SPD vor dem Start der Groko-Sondierungen am Sonntag sind in Seeon nicht zu vernehmen. Die Landesgruppe verabschiedet ihre Forderungen nach Leistungskürzungen für Asylbewerber, standardmäßigen Altersfeststellungen für minderjährige Flüchtlinge und einem dauerhaften Stopp des Familiennachzugs. Die Absage an all dies durch Schulz lässt die Christsozialen gänzlich unbeeindruckt.