Seeon Natürlich wusste Alexander Dobrindt, dass der Aufschrei kommen würde. Mit seinem Plädoyer für eine „konservative Revolution der Bürger“ und seinem Feldzug gegen „selbst ernannte Volkserzieher“ hat der neue Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag bundesweit auf sich aufmerksam gemacht – und ganz bewusst den Protest seiner Gegner provoziert.

Denn wenn ein Stratege wie Dobrindt zur Winterklausur der CSU-Landesgruppe einen solchen Beitrag platziert, weiß er, was er tut. Das Ziel des 47-Jährigen: Er will die CSU zur einzig verbliebenen Verfechterin bürgerlich-konservativer Politik stilisieren – und sich selbst zum Anführer der „bürgerlichen Wende“ machen.

Doch was genau Dobrindt damit meint, bleibt vage. Das wurde auch in einem Interview im ZDF-„Heute Journal“ deutlich, als Dobrindt auf kritische Fragen von Moderatorin Marietta Slomka keine wirklich überzeugenden Antworten fand – zum Beispiel, was genau er unter einer „Revolution“ verstehe.

Dobrindt hat eine Schlüsselstellung inne: Er führt als Nachfolger der stets leise-diplomatischen Gerda Hasselfeldt nicht nur die CSU-Landesgruppe, sondern ist einer der führenden Köpfe seiner Partei in den Sondierungen in Berlin. Neben Parteichef Horst Seehofer gehört er auch zur Sechserrunde – und gibt sich dort als „harte Hund“.

Dobrindt gilt als aussichtsreicher Kandidat für Seehofers Nachfolge als Parteichef. Ministerpräsident soll in wenigen Wochen Markus Söder werden, als Parteichef hat sich Seehofer im Dezember für zwei weitere Jahre wählen lassen. Doch längst kursieren Szenarien, wonach er schon in wenigen Monaten abtreten könnte. Dobrindt als Partei- und Landesgruppenchef – durchaus vorstellbar.

Möglicherweise stellt sich erst einmal eine andere Frage: Ob Dobrindt, der als Verkehrsminister mit der Maut geplagt war, doch wieder ins Bundeskabinett einrückt. Denn wenn Joachim Herrmann doch bayerischer Innenminister bleibt – muss dann Dobrindt ran?

Sehen Sie das ZDF-Interview unter bit.ly/interview-dobrindt