Autobahn 7 zwei Nächte gesperrt

Seesen Die Autobahn 7 in Südniedersachsen wird zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord zwei Nächte lang gesperrt. Grund seien Brückenbauarbeiten, teilte die private Autobahngesellschaft „Via Niedersachsen“ mit. Die Sperrungen in den Nächten auf den 21. (Dienstag) sowie auf den 22. April (Mittwoch) beginnen demnach am Montag- und Dienstagabend, jeweils um 21 Uhr. Sie sollten morgens gegen 6 Uhr wieder aufgehoben werden. Umleitungen seien ausgeschildert.