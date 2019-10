Fünf Personen bei Unfall verletzt

Seevetal Bei einem nächtlichen Autounfall in Seevetal (Kreis Harburg) ist ein 18-jähriger Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Vier Mitfahrer zwischen 15 und 17 Jahren wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. In dem Unfallauto seien Flaschen mit Alkohol gefunden worden. Nach Polizei-Erkenntnissen kam der Wagen des jungen Mannes von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Die vier Mitfahrer verließen das Auto selbstständig.