Seoul /Pjöngjang Inmitten des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm gehen Süd- und Nordkorea aufeinander zu. Einen Tag nach dem Gesprächsangebot Nordkoreas schlug der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myong Gyon am Dienstag eine Zusammenkunft in der nächsten Woche im Grenzort Panmunjom vor. Zunächst soll es um eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar gehen. Denn daran hat Nordkorea Interesse gezeigt.

Dass Nordkorea auch über sein Programm zur Aufrüstung mit Atomwaffen sprechen will, gilt in Südkorea als zweifelhaft. Es wäre das erste Treffen der Regierungen beider Länder seit mehr als zwei Jahren, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.