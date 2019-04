Sicher fliegen

Freudig strahlend geht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstagfrüh nach ihrer Ankunft in New York die Gangway des Fliegers herunter. Sie hat auch allen Grund dazu. Zum einen funktionierte dieser Flug ohne Probleme. Zum anderen hat der Haushaltsausschuss des Bundestags gerade den Kauf von drei neuen Airbus A350 für die Flugbereitschaft gebilligt. Diese hat 14 teils recht alte Flugzeuge, die für Flüge von Kabinettsmitgliedern oder des Bundespräsidenten eingesetzt werden und dabei zuletzt öfter Pannen erlitten.dpa-BILD: