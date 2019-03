Signal bewirkt keine Umkehr

Betrifft: „Priesteranwärter in schwierigen Zeiten. Religion –was der junge Emsländer Lukas Mey von der katholischen Kirche erwartet“, Hintergrund, 11. März

Was ist der katholischen Kirche am Zölibat so wichtig, dass sie dafür sogar zur Billigung ihres möglichen Untergangs in Deutschland und anderen westlichen Ländern bereit ist? Der Tag rückt Stück für Stück näher, da es großräumig keine Priester mehr gibt. Wenn ein Bistum nicht ohne Bischof funktioniert, wie dann eine Pfarrei ohne Pfarrer? Nun ist die katholische Kirche davon alarmiert, dass ihre Hilfsorganisationen immer weniger Spender haben, selbst wenn die verbleibenden immer höhere Beträge spenden. Nur ein weiteres Warnsignal, das auch noch nicht ausreicht, sie zur Umkehr zu bewegen. Und glaubt sie denn tatsächlich, Kontrolle und Prävention reichten aus, um Missbrauchkünftig einzudämmen, wenn der Nährboden der sexuellen Unzufriedenheit so ausdrücklich beibehalten wird? Hat die katholische Kirche etwa die Droge Macht so lange so intensiv konsumiert, dass eine Heilung unmöglich geworden ist?

Godehard Gottwald

Varel