Silvia Breher: „Bin jemand, der ungeduldig ist“

Leipzig /Löningen Frage: Des Vorstand der CDU und entscheiden über die Strategie der Partei mit. Mit der Entscheidungsmöglichkeit ist aber auch die Verantwortung dafür verbunden. Schreckt sie das?

Breher: Das bringt der Beruf mit sich, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin auch jemand, der ungeduldig ist. Denken Sie an das Thema Mobilfunk. Wir wissen schon seit Jahren, dass es Funklöcher gibt, die Netzabdeckung im ländlichen Bereich gering ist. Dort müssen wir endlich etwas tun.

Politikerin Aus Löningen Silvia Breher in CDU-Vorstand gewählt

Frage: Thema Landwirtschaft, was kann die CDU angesichts der Bauern-Proteste tun, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen?

Breher: Es geht um eine Landwirtschaft, die eine Zukunft hat – und das in Deutschland. Im CDU Kreisverband Cloppenburg und im Landesverband Oldenburg haben wir Anträge an den Parteitag formuliert, von denen wir glauben, dass wir damit Probleme lösen können - die Zielkonflikte zwischen Umweltschutz und Tierwohl aufzulösen, aber auch für die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe. Es ist aber auch klar, dass nicht alles, was an Inhalten in die Politik getragen wird, eins zu eins umgesetzt werden kann. Das ist keine einfache Aufgabe, weil es Länderzuständigkeiten gibt – und in den Bundesländern unterschiedliche Koalitionen mit unterschiedlichen Interessen regieren. Politik heißt aber auch mitgestalten und etwas bewirken. Das ist mein Anspruch.

Frage: Wie kann man die Kluft zwischen Landwirten und Kritikern überbrücken?

Breher: Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens wie bei der Kohle. Wir sollten ein Ziel vereinbaren und formulieren, wohin wir wollen. Bei der Landwirtschaft haben wir es ja mit einem Generationen-Denken zu tun. Ohne das kann ein Landwirt keine Investitionsentscheidung treffen. Noch einmal zu der Kluft: Wir brauchen alle, Kritiker und Landwirte, in einem Boot.

Frage: Haben Sie konkrete Vorhaben für die Arbeit im Bundesvorstand?

Breher: Ich bringe sicherlich eine andere Perspektive mit, weil ich noch nicht so lange in der Politik bin. Vielleicht bin ich dadurch noch näher an den Menschen. Und ich glaube, dass uns das als Partei guttun wird.