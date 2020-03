Nordmazedonien tritt Nato bei

Skopje /Washington Nordmazedonien ist offiziell das 30. Mitglied der Nato. Das Westbalkanland sei das neueste Mitglied, nachdem es am Freitag seine Beitrittsurkunde zum Nordatlantikvertrag beim US-Außenministerium in Washington hinterlegt habe, teilte das Militärbündnis mit. In den vergangenen Monaten hatten die Parlamente aller 29 bisherigen Nato-Staaten die Aufnahme Skopjes ratifiziert. Am Montag soll bei einem feierlichen Akt die nordmazedonische Flagge am Nato-Hauptquartier in Brüssel gehisst werden.

Die Nato-Mitgliedschaft Nordmazedoniens war durch die Beilegung des Namensstreits mit Griechenland im vergangenen Jahr möglich geworden.