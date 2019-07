So bleiben Politiker auf dem (Teppich-)Boden

Bei Bauarbeiten in Berlin sind Verzögerungen zwar fast an der Tagesordnung – im Plenarsaal des Reichstags sind sie aber im Zeitplan. Bis zur nächsten Sitzungswoche im September werde der Saal fertig sein, sagte ein Sprecher der Bundestagsverwaltung. Derzeit werden rund 1500 Quadratmeter an grauem Teppichboden verlegt. Das sei schon „eine etwas anspruchsvollere Sache“, erklärte Bauleiter Peter Kundke. Schließlich handele es sich um einen runden Raum mit diversen Füßen und Stelzen, die in den Boden gehen. Der Plenarsaal erhält erstmals seit 20 Jahren einen komplett neuen Teppichboden, und auch die darunter verbaute Technik wird erneuert. Die Kosten: insgesamt 419 000 Euro.dpa-BILD: