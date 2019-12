So fährt Greta heim

Bahnreisende in Deutschland kennen das: Der Zug ist total überfüllt, alle Sitzplätze sind besetzt – bleibt nur, sich auf den Boden zu hocken. Dort fand sich am Samstag auch Klimaaktivistin Greta Thunberg wieder. Eigentlich keine große Geschichte – hätte die junge Schwedin nicht ein Foto dazu auf Twitter gestellt. Es zeigt Thunberg, wie sie umringt von viel Gepäck in einem Zug auf dem Boden sitzt. Sie selbst schrieb dazu, sie sei unterwegs „in überfüllten Zügen durch Deutschland“. Was folgte, war ein Aufschrei bei Twitter. Für die Deutsche Bahn eine schwierige Lage: Denn sie warb just am Sonntag damit, dass es zum Fahrplanwechsel mehr Züge und mehr Fahrten gebe. Klimafreundliches Reisen werde damit noch attraktiver.

Doch die Geschichte war noch längst nicht auserzählt. Zunächst teilte die Bahn mit, Thunberg habe auf dem Weg von Frankfurt nach Hamburg zwischen Kassel und Hamburg auf einem Sitzplatz in der Ersten Klasse gesessen. Darauf folgten Kommentare, Thunberg habe die Öffentlichkeit getäuscht.

Die 16-Jährige reagierte. Ihr Zug von Basel aus sei ausgefallen, weshalb sie im Anschluss in zwei verschiedenen Zügen auf dem Boden gesessen habe, twitterte sie am Sonntag. Hinter Göttingen habe sie schließlich einen Sitzplatz erhalten. „Das ist natürlich kein Problem, und ich habe niemals gesagt, dass es eines wäre.“

