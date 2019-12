Neue Masernfälle: Impfpass-Kontrolle

Söhlde Nach dem Auftreten neuer Masernfälle hat der Landkreis Hildesheim an einer Schule in Söhlde am Mittwoch den Impfstatus von Schülern und Beschäftigten überprüft. Wer keinen oder keinen vollständig ausgefüllten Impfpass dabei hatte, muss laut Landkreis bis Donnerstag den Impfschutz oder die Immunität nach einer Erkrankung nachweisen. Andernfalls dürften sie die Schule zunächst nicht betreten. Am Freitag hatte eine an Masern erkrankte Person den Adventsbasar der Schule besucht. Sie hatte sich selber unbemerkt mit Masern angesteckt.