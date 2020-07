Frage: Tagelanger Verhandlungspoker über den Wiederaufbaufonds vom EU-Gipfel in Brüssel – ein Fehlstart für die deutsche Ratspräsidentschaft?

Röttgen: Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat gemeinsam mit EU-Ratspräsident Michel den Gipfel auf einen notwendigen Kompromiss zugesteuert, der dieser Jahrhundert-Aufgabe, vor der wir stehen, gerecht wird. Es war damit zu rechnen, dass es extrem schwierig werden würde, sich in einer Gemeinschaft von 27 Staaten zu einigen. Gleichwohl fand ich die Egoismen auf beiden Seiten – aufseiten der geizigen Vier und Finnland, aber auch aufseiten derjenigen, die in erster Linie Empfängerländer sein werden – wirklich enttäuschend. Hier geht es nicht um irgendein Finanzpaket, sondern um die existenzielle Bewährungsprobe der EU. Die Bürger müssen merken: Die EU handelt. Wir haben eine Jahrhundert-Pandemie und Jahrhundert-Rezession. In so einer Situation kommt es auf Solidarität an.

Frage: Aber davon ist bei einigen nicht viel zu erkennen...

Röttgen: Solidarität muss von den Stärkeren geleistet werden. Die geizigen Vier gehören zur Spitze der wirtschaftlich Erfolgreichen in der EU. Ihr Vorschlag, von 500 Milliarden Euro Zuschüssen auf 350 Milliarden runterzugehen war ebenso inakzeptabel, wie die Verweigerung von Empfängerländern, nachweisen zu müssen, dass die Gelder zweckgebunden ausgegeben werden. Die Erwartungshaltung war: Beide Seiten müssen beweisen, dass sie sich der historischen Bedeutung des Moments bewusst sind.

Frage: Ist die Zeit der deutsch-französischen Führungsrolle vorbei?

Röttgen: Nein. Zu dem Vorschlag ist es ja vor allem durch die Wahrnehmung deutsch-französischer Führung gekommen. Zugleich ist klar: Deutsch-französische Führung kann nicht deutsch-französisches Kommando heißen. Wir sind eine Gemeinschaft von 27 Staaten. Die aktuell größte Gefahr für die EU sehe ich in ihrem Zerfall in unterschiedliche Lager: in Norden und Süden, aber auch Osten in Sachen Rechtsstaatlichkeit.