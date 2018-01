Judenretterin Elza Brandeisz gestorben

Sopron Elza Brandeisz, die in der Zeit des Nationalsozialismus mehreren Juden das Leben gerettet hatte, ist im Alter von 110 Jahren in ihrer ungarischen Heimatstadt Sopron gestorben, berichtete das Portal „kisalfold.hu“ am Samstag. Brandeisz wird seit 1995 von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt. Neben anderen rettete sie den späteren US-Milliardär und Philanthropen George Soros. Brandeisz war Tänzerin und engagierte sich in der ungarischen evangelisch-lutherischen Kirche.