Außenminister reden miteinander

Sotschi Die Außenminister Russlands und der USA haben sich bei ihrem Treffen am Dienstag in Sotschi für eine nicht-militärische Lösung im Machtkampf in Venezuela und im Iran ausgesprochen. Zugleich warnte US-Außenminister Mike Pompeo bei seinem ersten Russland-Besuch seinen Kollegen Sergej Lawrow vor einer Einmischung in die US-Präsidentenwahl im kommenden Jahr. Russland hat solche Vorwürfe immer zurückgewiesen. Lawrow warf seinem Gast vor, die USA würden sich von jeher in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen.