Sattelzug verursacht Unfall auf der A 1

Sottrum Bei einem Verkehrsunfall auf der A 1 sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer verlor am Dienstagabend wahrscheinlich wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Sattelzug und kam bei Sottrum von der rechten auf die mittlere Spur, sagte die Polizei am Mittwoch. Dort prallte er gegen einen Wohnanhänger, der in die Mittelschutzplanke gedrückt und schwer beschädigt wurde. Der 53-jährige Fahrer wurde schwer, seine 54-jährige Lebensgefährtin sowie die zwölf und 17 Jahre alten Kinder leicht verletzt. Der Sattelzug kam danach nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine bohrte sich ins Erdreich, der Auflieger stellte sich quer und blockierte die Fahrbahn.