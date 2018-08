Der spanische König Felipe VI. (3. von rechts) nimmt in Barcelona an einer Gedenkzeremonie zu Ehren der Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr teil. Auf der Flaniermeile Las Ramblas waren am 17. August 2017 Dutzende Fußgänger von einem islamistischen Attentäter überfahren worden. 15 Personen kamen dabei ums Leben. dpa-BILD: