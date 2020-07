Spd Will Mehr Europol Finanziell Besser Ausstatten: Kampf gegen Extremisten und Hass-Propaganda

Frage: Frau Mittag, gemeinsam mit Niedersachsens Innenminister Pistorius übernehmen Sie den Vorsitz im Parlamentarischen Kontrollausschuss zu Europol. Was ist dort Ihre Aufgabe?

Mittag: Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und damit auch den Vorsitz in diesem Kontrollausschuss. Gemeinsam mit dem zuständigen EU-Ausschuss in Brüssel bereiten wir die Tagesordnung vor und nehmen unsere Kontrollfunktion wahr.

Frage: Wie oft tagt das Gremium?

Mittag: Normalerweise zweimal im Jahr; davon einmal in dem Mitgliedsland, das die Ratspräsidentschaft innehat. Das ist in Corona-Zeiten allerdings anders. Es gibt eine zweitägige Konferenz im Herbst, die wir von Brüssel aus gemeinsam mit den Kollegen aus Spanien als Videostream moderieren werden.

Frage: Welches sind die Themen der deutschen Präsidentschaft?

Mittag : Zunächst einmal werden die Anträge aus den Mitgliedsländern beraten. Deutschland will eine bessere Bekämpfung im Bereich Rechtsextremismus und Hass-Propaganda im Internet. Europol ist keine eigenständige Polizei-Dienststelle, sondern unterstützt und vernetzt die Polizeien der Mitgliedsländer. Auch im Kampf gegen Kriminalität. Menschenhandel, Geldwäsche, Cyber-Kriminalität und Extremismus brauchen wir gemeinsame Strategien. Die Zusammenarbeit und Analyse der Daten soll weiter ausgebaut werden. Dafür wird mehr Geld benötigt als der derzeitige Finanzplan vorsieht. Für dieses Jahr waren 175 Millionen Euro veranschlagt; tatsächlich kamen 154 Mio. Euro. Für 2021 werden 240 Mio. Euro veranschlagt. In welchem Rahmen Mittel zur Verfügung gestellt werden, ist noch nicht beschlossen.

Frage: Sie sprechen die Bekämpfung des Extremismus an. Was darf Europol in diesem Bereich überhaupt machen?

Mittag : Es geht nicht allein um Extremismus-Bekämpfung, sondern vor allem darum, dass die nationalen Polizei-Behörden bestimmte Ermittlungsdaten Europol zur Verfügung zu stellen.

Frage: Sind die Briten dabei?

Mittag: Ja, bis zum Jahresende. Dann werden die Verbindungskabel getrennt, sofern keine neuen Abkommen geschlossen werden. Daran haben die Briten bislang kein Interesse gezeigt.

Frage: Wo hat die deutsche Polizei besonders von Europol profitiert?