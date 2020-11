Blutspendedienst warnt vor Engpass

Springe Die Patientenversorgung mit Blut könnte wegen ausfallender Spenden in der Corona-Pandemie zu einem Engpass in Niedersachsen und Bremen führen. „Die Lagerbestände haben sich reduziert“, so der DRK-Blutspendedienst. „Die Puffer sind aufgebraucht und wir befinden uns an der Untergrenze der Versorgungsfähigkeit“, sagte Sprecher Markus Baulke. Die Einrichtung verzeichnet einen Rückgang von 20 000 Blutspenden gegenüber 2019.