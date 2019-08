Nationalpark Harz pflanzt Laubbäume

St. Andreasberg Der Nationalpark Harz will die Auswirkungen der Klimakrise auf den Wald abfedern. In den vergangenen Jahren seien in den tieferen Lagen des Schutzgebietes rund 4,3 Millionen Laubbäume gepflanzt worden, berichtete Nationalparksprecher Friedhart Knolle am Freitag. Es habe sich dabei überwiegend um Buchen gehandelt, in geringeren Stückzahlen auch um Ahornbäume, Roterlen, Weiden, Espen und Birken. Diese Bereiche des Nationalparks waren früher fast ausschließlich mit standortfremden Fichten bepflanzt worden. Sie gelten als besonders anfällig gegen den Klimawandel: Allein in Niedersachsen wurden durch die Stürme der vergangenen Jahre mehrere Millionen Fichten umgeworfen. In den Hochlagen sei die Fichte hingegen von Natur aus heimisch, sagte Knolle. Deshalb werde sie dort auch die Hauptbaumart bleiben.