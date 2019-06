Wanderfalke mit E 605 vergiftet

St. Andreasberg Ein seltener Wanderfalke ist im Nationalpark Harz offenbar gezielt mit dem verbotenen Pflanzenschutzmittel E 605 vergiftet worden. Der streng geschützte Greifvogel habe tot in seiner Brutnische gelegen, teilte der Nationalpark am Mittwoch mit. Mitglieder der Projektgruppe Wanderfalkenschutz Niedersachsen entdeckten ihn. Vor seinem Tod habe der Greifvogel offenbar eine Taube gefressen. In der Brutnische sei eine Taubenfeder gefunden worden. Daran haftete das E 605. Man gehe davon aus, dass die Taube mit Gift versehen wurde, um Wanderfalken zu töten. Wer hinter dem Anschlag stecke, sei unklar. Es wurde Strafanzeige erstattet.