Staatsministerin sorgt mit Latex-Outfit für Gesprächsstoff

Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (40) hat mit einem knalligen Outfit für Aufsehen gesorgt. Die CSU-Politikerin zeigte sich bei der Gala zum Deutschen Computerspielpreis am Dienstagabend in Berlin in einem mit Gürtelschnallen besetzten Latexkleid – bestehend aus einem hellblau-rosa Rock und einem pinken Oberteil. Verkehrsminister Andreas Scheuer, der seine Parteikollegin begleitete, entschied sich dagegen für „die analoge Variante" – Anzug und Krawatte. Im Internet sorgte der jugendliche Auftritt der CSU-Politikerin für Lob, aber auch für Spott. Der Deutsche Computerspielpreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche in Deutschland. Zum besten deutschen Computerspiel wurde „Trüberbrook" aus der Spieleschmiede bild-undtonfabrik gekürt.