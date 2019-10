37-Jähriger tötet jungen Einbrecher

Stade Nach dem Tod eines 17-jährigen Einbrechers in Stade ermittelt die Polizei gegen den Besitzer der Wohnung, in die der Jugendliche eingedrungen war. Der 37-Jährige sei Beschuldigter, es gehe um ein Tötungsdelikt, sagte ein Polizeisprecher. Es müsse nun geklärt werden, ob Notwehr vorgelegen habe. Am Sonntagmorgen war der 17-Jährige gemeinsam mit einem 24-Jährigen gewaltsam in die Wohnung des 37-Jährigen eingedrungen, nachdem dieser die Tür nicht aufgemacht hatte. Daraufhin gerieten beide Männer mit dem Bewohner in eine Schlägerei.