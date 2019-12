Baby in Stade ausgesetzt

Stade Die Polizei sucht nach der Mutter eines in Stade ausgesetzten Neugeborenen. Das Baby war am Freitagabend von einem Paar entdeckt worden. Die beiden hatten ihr Auto auf dem Gelände des Veranstaltungszentrums Stadeum geparkt und das Geschrei des Kindes gehört – sie fanden es auf einer Grünfläche. Der Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens brachten das Kind in die Kinderintensivstation des Elbeklinikums. Dem kleinen Mädchen gehe es gut, sagte ein Polizeisprecher.