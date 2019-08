Falsche Polizisten verlangen Geld

Stade Eine 25-jährige Frau ist in Stade von zwei falschen Polizisten angehalten und zur Zahlung eines Verwarnungsgeldes aufgefordert worden. Die Frau wurde skeptisch, nachdem die angeblichen Beamten ihr am Mittwochabend für das gezahlte Geld keine Quittung ausdrucken konnten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau erstattete Anzeige. Ermittler suchen nun weitere Zeugen oder Geschädigte, die von dem falschen Polizisten-Paar angehalten wurden.