Findelkind Luisa ist in Pflegefamilie

Stade Das Findelkind Luisa aus Stade befindet sich in einer Pflegefamilie. Dem Kind gehe es gut, sagte der Sprecher des Landkreises, Christian Schmidt. Das Mädchen könne grundsätzlich auf Dauer in der Familie bleiben. Das Neugeborene wurde am 6. Dezember auf einer Grünfläche in der Nähe des Veranstaltungszentrums Stadeum ausgesetzt. Ein Paar hatte Babygeschrei gehört und das Kind entdeckt. Die Mutter ist unbekannt, die Beamten ermitteln wegen Aussetzung.