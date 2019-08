Tödlicher Schuss aus Dienstwaffe: Ermittlung läuft

Stade /Hannover Die Staatsanwaltschaft prüft weiter die Umstände des tödlichen Schusses eines Polizeibeamten auf einen 20-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan in Stade. Der Mann war am Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft mit einer Hantelstange auf Polizisten losgegangen. Nach dem erfolglosen Einsatz von Pfefferspray schoss ein Beamter auf den Mann, um den Angriff zu stoppen. Der 20-Jährige starb später an seinen Verletzungen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach am Montag von einem „sehr tragischen Fall“. Dies werde jetzt aufgeklärt und ermittelt von der Staatsanwaltschaft. Der Polizeibeamte ist derzeit nicht im Dienst.