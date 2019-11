Hannoveranerin gewinnt Plattsounds

Stade Das beste plattdeutsche Lied des Jahres 2019 kommt aus Hannover. Die Liedermacherin Marie Diot gewann am Samstagabend das Finale des plattdeutschen Bandcontests „Plattsounds“ mit ihrem Titel „Huh, ik bün bang“ und sicherte sich damit die Siegprämie in Höhe von 1000 Euro. An dem Wettbewerb in Stade beteiligten sich elf Bands mit plattdeutschem Rock, Singer/Songwriter, Pop, Punk und Reggae. Auf dem zweiten Platz landete die Band „Whale in the desert“ aus Buxtehude und Neu Wulmstorf.